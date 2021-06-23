Глобальный интернет Маска к сентябрю и гибель украинца в Турции – главные новости за ночь

SpaceX обещает покрыть Starlink весь мир к сентябрю, а турецкие СМИ сообщили об гибели на море украинского туриста – и другие события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Польша обвинила спецслужбы России в кибератаке

В правительстве Польши заявили, что имеют доказательства причастности спецслужб России к недавней кибератаке на тысячи электронных ящиков и учетных записей в социальных сетях политиков, общественных деятелей и других поляков. Украденную из аккаунта одного из чиновников информацию о закупках вооружений и реакции Польши на коронавирус слили в Telegram.

Эффективность AstraZeneca от COVID-19

Шведско-британская компании AstraZeneca утверждает, что ее вакцина эффективна против вариантов коронавируса Delta и Kappa, выявленных в Индии более чем на 90%. Кроме того, вакцины, произведенные Pfizer и AstraZeneca, также обеспечивают высокую защиту от госпитализации при индийском варианте COVID-19.

Гибель украинца в Турции

В Турции в районе Кемера в результате лобового столкновения двух гидроциклов в море погиб 28-летний гражданин Украины Виталий Галушко. Мужчина столкнулся на воде с еще одним украинцем.

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Глобальный интернет Маска к сентябрю

Компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска рассчитывает, что сможет обеспечить непрерывное глобальное покрытие планеты спутниковым интернетом Starlink примерно к сентябрю. Правда, выведение всех спутников на орбиту не означает моментальный доступ к глобальному интернету всех жителей Земли.

Группы быстрого реагирования на кибератаки Евросоюза

Европейский Союз намерен создать новое киберподразделение для реагирования на кибератаки, куда будут входить специальные группы, которые смогут немедленно приходить на помощь жертвам хакеров. Планируется, что группы быстрого реагирования будут отражать атаки хакеров в реальном времени.

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