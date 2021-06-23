Українська
$ 27,31
32,47
  1. Последние новости Украины

В Турции погиб турист из Украины (фото)

23 июня 2021 0:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Украинец столкнулся со своим другом, когда они катались на арендованных гидроциклах в Кемере

/ Фото: Pixabay

В Турции в районе Кемера в результате лобового столкновения двух гидроциклов в море погиб 28-летний гражданин Украины Виталий Галушко.

Реклама

Об этом сообщила Hurriyet.

По информации издания, украинцы Виталий Галушко, Александр Харценко (28 лет) и Юлия Харценко (24 года) арендовали два гидроцикла в центре водных видов спорта перед 5-звездочным отелем в Гейнюк-Махаллези.

В результате неосторожности гидроциклы украинцев на огромной скорости столкнулись и оба туриста упали в море. Александр Харценко отделался ушибами, а Виталия Галушко в бессознательном состоянии доставили в частную больницу районного центра, где он позже скончался.

Издание также опубликовало фото погибшего.

Реклама

Не пропусти!
Последний шанс Украины на Евро-2020! Кто выведет команду Шевченко в плей-офф
Сборная Украины борется за выход в плей-офф Евро

Сейчас тело украинца находится в морге Кемерской государственной больницы.

Турецкая прокуратура проводит расследование инцидента.

Напомним, ранее в Турции при загадочных обстоятельствах погибла 33-летняя украинка из Сум Анжелика Срабьянц. Она выпала с балкона пятого этажа жилкомплекса и умерла в машине скорой помощи по дороге в медучреждение.

Мы также писали, что в Турции жестоко убили украинку Кристину Новицкую, которая жила в собственном доме в Мугле под Бодрумом.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

На пенсию –
На пенсию – "автоматом". Можно ли работать с электронной трудовой после достижения пенсионного возрастаЭкономика
ПриватБанк начал повышение тарифов на переводы через
ПриватБанк начал повышение тарифов на переводы через "Приват24"Финансы
80-летие со дня нападения Гитлера на СССР: как первые бомбы падали на мирный Киев
80-летие со дня нападения Гитлера на СССР: как первые бомбы падали на мирный КиевУкраина
Украинцам трижды повысят пенсии – график на 2021 год
Украинцам трижды повысят пенсии – график на 2021 годЭкономика
По удостоверению льготников в транспорт скоро не будут пускать – Кабмин подал в Раду законопроект
По удостоверению льготников в транспорт скоро не будут пускать – Кабмин подал в Раду законопроектЭкономика
Черное море никогда не было
Черное море никогда не было "российским озером": Данилов показал старинную картуВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять