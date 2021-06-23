В Турции погиб турист из Украины (фото)

Украинец столкнулся со своим другом, когда они катались на арендованных гидроциклах в Кемере

/ Фото: Pixabay

В Турции в районе Кемера в результате лобового столкновения двух гидроциклов в море погиб 28-летний гражданин Украины Виталий Галушко.

Реклама

Об этом сообщила Hurriyet.

По информации издания, украинцы Виталий Галушко, Александр Харценко (28 лет) и Юлия Харценко (24 года) арендовали два гидроцикла в центре водных видов спорта перед 5-звездочным отелем в Гейнюк-Махаллези.

В результате неосторожности гидроциклы украинцев на огромной скорости столкнулись и оба туриста упали в море. Александр Харценко отделался ушибами, а Виталия Галушко в бессознательном состоянии доставили в частную больницу районного центра, где он позже скончался.

Издание также опубликовало фото погибшего.

Реклама

Сейчас тело украинца находится в морге Кемерской государственной больницы.

Турецкая прокуратура проводит расследование инцидента.

Напомним, ранее в Турции при загадочных обстоятельствах погибла 33-летняя украинка из Сум Анжелика Срабьянц. Она выпала с балкона пятого этажа жилкомплекса и умерла в машине скорой помощи по дороге в медучреждение.

Мы также писали, что в Турции жестоко убили украинку Кристину Новицкую, которая жила в собственном доме в Мугле под Бодрумом.