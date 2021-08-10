Украина пригрозила Беларуси и жуткая авария под Обуховом – главные новости за ночь

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Смертельная ДТП под Обуховом

В Обуховском районе Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями, которые буквально смяло, в результате погиб ребенок. По предварительной информации, Nissan Maxima, который ехал по второстепенной дороге, не пропустил автомобиль Skoda Octavia.

Оба автомобиля страшно покорежены / Фото: Нацполиция

Украина пригрозила Белорусь последствиями

МИД Украины призвал власти Беларуси освободить всех политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ. Кроме того внешнеполитическое ведомство Украины предостерегло Беларусь от любых форм поддержки политики Кремля – иначе могут быть международно-правовые последствия.

В Лондоне "устал" Тауэрский мост

В Лондоне вечером в понедельник второй раз за последний год сломался знаменитый Тауэрский мост. Его развели во время прохождения большого судна и он так и застрял в этом положении, что вызвало в столице Великобритании большие заторы из автомобилей, которые обычно переезжали на другую сторону Темзы по этому мосту.

В Лондоне "завис" Тауэрский мост / Фото: REUTERS

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Минкульт отреагировал на секс-скандал в Карпенка-Карого

Министерство культуры и информационной политики инициирует служебное расследование из-за обвинений звезды фильма "В бой идут одни старики", 75-летнего Владимира Талашко, в домогательствах ко студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где он преподает. Параллельно с расследование будет организован анонимный сбор информации о случаях харассмента в творческой сфере.

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