Україна пригрозила Білорусі та страшна аварія під Обуховом – головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Смертельна ДТП під Обуховом

В Обухівському районі Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода з двома автомобілями, які буквально зім'яло, у результаті загинула дитина. За попередньою інформацією, Nissan Maxima, який їхав другорядною дорогою, не пропустив автомобіль Skoda Octavia.

Обидва автомобілі страшно пошматувало / Фото: Нацполиция

Україна пригрозила Білорусь наслідками

МЗС України закликав владу Білорусі звільнити всіх політв'язнів і припинити репресії проти незалежних ЗМІ. Крім того зовнішньополітичне відомство України застерегло Білорусь від будь-яких форм підтримки політики Кремля – інакше можуть бути міжнародно-правові наслідки.

У Лондоні "втомився" Тауерський міст

У Лондоні ввечері в понеділок вдруге за останній рік зламавсязнаменитий Тауерський міст. Його розвели під час проходження великого судна, і він так і застряг у цьому положенні, що викликало в столиці Великої Британії великі затори з автомобілів, які зазвичай переїжджали на інший бік Темзи цим мостом.

У Лондоні "завис" Тауерський міст / Фото: REUTERS

Реклама

Мінкульт відреагував на секс-скандал у Карпенка-Карого

Міністерство культури та інформаційної політики ініціює службове розслідування через звинувачення зірки фільму "У бій ідуть лише "старики", 75-річного Володимира Талашка, у домаганнях до студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де він викладає. Паралельно з розслідування буде організований анонімний збір інформації про випадки харасменту у творчій сфері.

Інші новини України та світу дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":