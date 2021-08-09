Відомого актора звинуватили в домаганнях до студенток: у Мінкульті налаштовані серйозно

Олександр Ткаченко повідомив, що міністерство не обмежиться службовим розслідуванням повідомлень про поведінку Володимира Талашка, дістанеться усій сфері

Олександр Ткаченко повідомив про розслідування щодо Володимира Талашка / колаж "Сьогодні"

Міністерство культури і інформаційної політики негайно ініціює службове розслідування через звинувачення зірки фільму "В бій ідуть одні старики", 75-річного Володимира Талашка, у неприпустимій поведінці щодо студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де він викладає.

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Про це повідомила прес-служба Мінкульту в Facebook.

У міністерстві також заявили, що "глибоко стурбовані" інформацією, що спливла, і закликали керівництво університету "сприяти оперативній і всебічній перевірці всіх наведених випускницями фактів".

Прокоментував ситуацію з домаганнями викладача і професора Талашка й міністр культури Олександр Ткаченко особисто.

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У коментарі під відповідним постом кінокритика і сценариста Богдана Панкрухіна він зазначив, що крім службового розслідування всіх наведених студентами і випускниками фактів в інституті Карпенка-Карого, паралельно буде організований анонімний збір інформації про випадки харасменту у творчій сфері взагалі.

"Подібна поведінка є неприпустимою. Міністерство інформуватиме щодо ситуації. Паралельно організуємо можливість для анонімного збору інформації щодо випадків харасменту у творчій сфері. Реагуватимемо обов'язково: від службових розслідувань до притягнення до відповідальності", – написав Ткаченко.

Що сталося

Легенду радянського і українського кіно, зірку фільму "В бій ідуть одні старики", 75-річного Володимира Талашка звинуватили в сексуальних домаганнях до абітурієнток і студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де актор є викладачем і професором.

Кінокритик і сценарист Богдан Панкрухін (псевдонім Богдан Ірвін) зібрав історії дівчат, які нібито стали жертвами домагань Талашка.

Потерпілі стверджують, що викладач під різними приводами запрошував їх до себе додому, де пропонував випити, а потім пропонував фотографувати їх голими, заманював у спальню і схиляв до інтиму.

Нагадаємо, раніше російська актриса Олена Проклова звинуватила відомого актора у харасменті.

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