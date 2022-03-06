Глуховский карьер кварцитов планируют национализировать в пользу Украины

Карьер планируют национализировать в пользу нашей страны/Фото: facebook.com/OdinDoma.ua, коллаж: "Сегодня"

Глуховский карьер кварцитов, принадлежащий российскому олигарху Олегу Дерипаске, планируют национализировать в пользу Украины.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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"Глуховский карьер кварцитов могут национализировать! 3 марта народные депутаты приняли закон, которым предусмотрено принудительное изъятие имущества, владельцами которого являются Российская Федерация и ее резиденты в пользу государства Украина", — отметил Живицкий.

Справка

Глуховский карьер кварцитов добывает уникальные высококачественные кварциты в Баницком карьере Сумской области, которые затем в виде кремния попадают на предприятия российского оборонного комплекса для производства оружия.

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