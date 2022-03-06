Отправь фото погибшего солдата РФ депутатам Госдумы – список телефонов и емейлов

Кибервойска Украины продолжают свою работу

В Госдуме могут продолжать тешить себя иллюзиями о быстрой и бескровной победе / Коллаж "Сегодня"

Киберфронт Украины продолжает искать варианты, как возможно повлиять на российскую элиту, чтобы она давила на международного преступника Владимира Путина. Сейчас украинцам предложен список телефонов и емейлов депутатов Госдумы РФ, которым можно если не позвонить, то отправить СМС или письмо.

О списке сообщил бывший советник министра МВД Антон Геращенко.

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Что мы имеем

"Публикуем Ф.И.О., даты рождения, номера телефонов, адрес почтового ящика депутатов государственной думы Российской Федерации 2022 года. Надо проработать:)) Мясо, разбомбленная техника, признание пленных, сравнение с Афганистаном. Кстати в Афгани погибло за 10 лет 13 500. А в Украине уже за 9 дней – больше 10 тысяч. Вперед!", – подбодрил украинцев Геращенко.

Полный список смотрите по ссылке.

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Киберфронт