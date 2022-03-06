Надішліть фото загиблого солдата РФ депутатам Держдуми – список телефонів та емейлів

Кіберфронт України продовжує шукати варіанти, як можна вплинути на російську еліту, щоб вона тиснула на міжнародного злочинця Володимира Путіна. Наразі українцям запропоновано список телефонів та емейлів депутатів Держдуми РФ, яким можна якщо не зателефонувати, то надіслати СМС чи лист.
Про список повідомив колишній радник міністра МВС Антона Геращенка.
Що ми маємо
"Публікуємо П.І.Б., дати народження, номери телефонів, адресу поштової скриньки депутатів державної думи Російської Федерації 2022 року. Потрібно опрацювати:)) М'ясо, розбомблена техніка, визнання полонених, порівняння з Афганістаном. До речі, в Афгані загинуло за 10 років 13 500. А в Україні вже за 9 днів – більше 10 тисяч. Вперед!", – підбадьорив українців Геращенко.
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Повний список дивіться за посиланням.
Кіберфронт
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