Больше года на "передовой". В Украине отмечают День медика (видео)

Зимой медики работали в самых сложных условиях – больницы были практически загружены, однако и сейчас есть тяжелые пациенты

Сегодня, 21 июня, в Украине отмечают День медицинского работника. Сейчас в медицинской сфере задействовано более 270 тысяч человек. За последний год именно они держали удар пандемии коронавируса.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Ежедневно в стране продолжают фиксировать сотни случаев инфицирования. И на курортах тоже, учитывая, что карантинных норм там вряд ли будут придерживаться.

"Я не могу найти ответ на вопрос: почему в Украине без вакцинации ковид отступил? 75% украинцев точно не переболели. А это значит, что все гораздо сложнее, чем мы представляем", – сказала доктор медицинских наук Екатерина Амосова.

Ольга Яровенко переболела ковидом в тяжелой форме. Женщина – директор школы, ее муж – медик. Уберечься было невозможно. Сначала подумала: что-то с почками. Из-за этого потеряла несколько дней. А когда узнала, что у нее коронавирус, находилась дома. Но сатурация резко упала.

Ольгу спасали в Очаковской многопрофильной больнице. Тогда там было более 100 коек для пациентов с коронавирусом. Зимой больница была практически загружена, за время пандемии там пролечились более 700 пациентов.

Сейчас там на аппарате ИВЛ находится пациент с почечной недостаточностью и пневмонией.

Прибор обеспечил Фонд Рината Ахметова. В целом Фонд предоставил медучреждениям по всей стране более 200 аппаратов ИВЛ. На помощь стране Ринат Ахметов выделил 300 миллионов гривен.

"Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен задуматься, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам. Не остается в стороне и бизнес SCM. В партнерстве с Минздравом мы делаем все, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране", – сказал Ринат Ахметов.

Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" – это крупнейшая частная инициатива, направленная на помощь госбольницам. Медучреждениям передали более чем 200 000 единиц средств индивидуальной защиты, 337 000 экспресс-тестов и 155 кислородных концентраторов.

Напомним, в Украине скорые-внедорожники спасают жизни людей, к которым не доедет обычный медтранспорт.

Также мы писали, что Фонд Рината Ахметова построил новую кислородную станцию для COVID-больных.