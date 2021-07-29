"Голос" исключил 7 нардепов из рядов партии: список

Большинство народных депутатов не приняли участие в съезде партии "Голос" 29 июля

Съезд принял решение об исключении 7 коллег по фракции "Голос" из партии "Голос". Фото: Украинская правда

На съезде политической силы "Голос", который проигнорировала часть парламентариев, решили исключить из состава партии 7 народных депутатов.

Об этом стало известно во время брифинга лидера партии "Голос" Киры Рудик по итогам съезда.

"В дальнейшем строить совместную политическую силу нет возможности, один из делегатов на съезде поставил вопрос о том, чтобы исключить этих коллег из партии. Съезд принял решение об исключении 7 коллег по фракции "Голос" из партии "Голос". Это Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Цабаль, Клименко, Бобровская. Съезд принял это решение и мы движемся дальше", – говорится в сообщении.

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По словам Рудик, в партии "Голос" нет ценностных противоречий с коллегами по фракции:

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"Мы считаем их эффективными и хорошими представителями украинской политики".

Ранее мы сообщали, что шоумен Сергей Притула заявил о выходе из "Голоса" из-за недовольства действиями руководства политической силы.

Также напомним, лидер "Голоса" Кира Рудык трижды не ответила на вопрос о своем американском гражданстве.

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