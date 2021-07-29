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Стефанишина на туалетной бумаге написала заявление на выход из "Голоса" (фото)

29 июля 2021 11:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сегодня состоится съезд партии, однако в нем не примут участие большинство депутатов политсилы, уверяет Стефанишина

Ольга Стефанишина. Фото: facebook.com/olga.stefanishina

Ольга Стефанишина. Фото: facebook.com/olga.stefanishina

Похоже, партия "Голос" окончательно раскололась. Народный депутат Ольга Стефанишина написала заявление на выход из партии из-за недовольства лидером политической силы.

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Об этом она сообщила в Facebook.

"Большинство выдающихся сделок заключаются на салфетках, а такая – разве что на туалетной бумаге. Прошу исключить меня из членов политической партии "Голос", – написала нардеп и показала свое заявление.

У нардепа лопнуло терпение. Фото: facebook.com/olga.stefanishina

По ее словам, сегодня состоится съезд партии, однако она утверждает, что в нем не примут участие большинство депутатов политсилы.

"К сожалению, руководство в лице Киры Рудик и контролируемый ею политический совет "Голоса" искусственно создали условия, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде. Съезд формировался исходя не из количества партийцев и депутатов, представленных в местных общинах, а из-за лояльности к руководству. Несколько месяцев назад 75% партийцев и большинство ячеек вышли с публичными заявлениями, требуя от руководства партии Киры Рудик уйти из руководящих должностей и избрать новое руководство на прозрачных демократических внутрипартийных выборах", – заявила Стефанишина.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно шоумен Сергей Притула заявил о выходе из "Голоса" из-за недовольства действиями руководства политической силы.

А лидер "Голоса" Кира Рудык трижды не ответила на вопрос о своем американском гражданстве.

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