"Голоса Мирных": из-за войны бросить торговлю и уйти в медики

Жительница Краматорска Донецкой области Ольга Османова сменила профессию из-за войны на родине. Устроилась на работу в больницу, где катастрофически не хватало младшего медперсонала. Как приходит в себя после травмы войны сама Ольга и ее сыновья?

Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Юлия Покидина.

Именно в тот день Ольга, которая всю жизнь прожила в мирном Краматорске, окончательно поняла, война – это страшная реальность.

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"Когда вон там за окном образовалась воронка – война пришла, да. Тогда пришлось и с работы уволиться, когда транспорт не ездил и через весь город перепрыгивать через лужи крови, когда ездит военная техника – очень жутко и страшно", – вспоминает Ольга Османова.

До того Ольга 15 лет работала в торговле, но все бросила и нашла новую работу в больнице. Младшего медперсонала катастрофически не хватало, поэтому женщину приняли с радостью. Она кардинально поменяла и образ жизни, и специальность, и специальность.

Война изменила и Ольгу и ее детей. Невозможно забыть, как успокаивала сына во время обстрелов. Вспоминает, что труднее всего было прятаться в бомбоубежище – ведь там у других была паника, истерика, слезы, крики, стоны.

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Младший сын Тимур до сих пор не оправился после испытаний 2014-го. Ему уже одиннадцать, но он все еще боится спать в одиночестве. Поэтому поделиться воспоминаниями, рассказать о пережитом – важно, говорит Ольга. Чтобы почувствовать облегчение.

"Эмоции, боль, которую необходимо донести до следующих поколений, крики о помощи ... Я думаю, важно это и нужно. Нужно не молчать, нужно рассказывать, говорить и слышать", – говорит Ольга Османова.

Чтобы сохранить истории мирных жителей, пострадавших от боевых действий на Донбассе, Фонд Рината Ахметова реализует проект – Музей "Голоса Мирных". Он станет окном, в которое может заглянуть мировое сообщество, чтобы узнать, что случилось с миллионами простых людей.

Член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко рассказывает:

"Мы в Фонде Рината Ахметова верим в то, что истории каждого мирного должны быть рассказаны. Потому именно через распространение этих историй по всему миру мы можем рассказать об ужасах войны, о том, какую боль, драму переживает мирное население во время вооружённых конфликтов, и тем самым сделать свой вклад, чтобы таких конфликтов было как можно меньше".

К 2025 году Фонд планирует собрать 100 тысяч свидетельств. Поделиться своей историей на сайте Музея можно уже сейчас.

Раньше сайт "Сегодня" рассказывал о Таисии Лихацкий из разрушенного Широкино Донецкой области , которая уже седьмой год живет в Мариуполе и мечтает только об одном: чтобы закончилась война и тогда вернуться домой, о чем она рассказала для проекта "Голоса Мирных".