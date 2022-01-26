Google посвятил новый дудл известному украинскому художнику

Архип Куинджи прославился благодаря своим уникальным работам/Коллаж: "Сегодня"

Интернет-поисковик Google посвятил дудл 180-летию со Дня рождения художника Архипа Куинджи.

Дудл появился на главной поисковой странице Google.

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Как выглядит изображение?

Дудл выполнен в разных цветах. Почти посредине на нем изображен украинский художник Архип Куинджи. С левой и правой сторон расположены известные картины Куинджи. Нажав на дудл, можно найти информацию о художнике в сети Интернет.

Об Архипе Куинджи

Как пишет ресурс Wikipedia, Архип Куинджи — украинский живописец-пейзажист и педагог греческого происхождения из северного Приазовья. Колористические находки и эффекты освещения в картинах Куинджи очень ценил Врубель Михаил Александрович; считал его своим учителем в колорите.

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Выдающиеся произведения:

"Татарская сакля в Крыму" (1868)

"Степь" (две картины, 1875);

"Млечный путь в Мариуполе" (1875);

"Украинская ночь" (1876);

"Вечер на Украине" (1878);

"Березовая роща" (1879);

"Лунная ночь на Днепре" (1880);

"Днепр по утрам" (1881);

"Дубы" (1900-1905);

"Закат в степи" (1900);

"Облака" 1882;

"Море. Крым" (1898-1908).

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