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Google присвятив новий дудл відомому українському художнику

Володимир Козир
26 січня, 23:52
27 січня виповнюється 180 років з Дня народження хухожника Архипа Куїнджі

Архип Куїнджі прославився завдяки своїм унікальним роботам/Колаж: "Сьогодні"

Інтернет-пошуковик Google присвятив дудл 180-річчю з Дня народження художника Архипа Куїнджі.

Дудл з'явився на головній пошуковій сторінці Google.

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Як виглядає зображення?

Дудл виконаний у різних кольорах. Майже посередині на ньому зображений український художник Архип Куїнджі. З лівого та правого боків розташовані відомі картини Куїнджі. Натиснувши на дудл можна знайти інформацію про митця в мережі Інтернет.

Про Архипа Куїнджі

Як пише ресурс Wikipedia, Архип Куїнджі — український живописець-пейзажист і педагог грецького походження з північного Приазов'я. Колористичні знахідки й ефекти освітлення в картинах Куїнджі дуже поціновував Врубель Михайло Олександрович; вважав його своїм учителем у колориті.

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Найвизначніші твори:

  • "Татарська сакля в Криму" (1868)
  • "Степ" (дві картини, 1875);
  • "Чумацький шлях у Маріуполі" (1875);
  • "Українська ніч" (1876);
  • "Вечір на Україні" (1878);
  • "Березовий гай" (1879);
  • "Місячна ніч на Дніпрі" (1880);
  • "Дніпро вранці" (1881);
  • "Дуби" (1900—1905);
  • "Захід сонця в степу" (1900);
  • "Хмари" 1882;
  • "Море. Крим" (1898—1908).

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