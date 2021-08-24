Google поздравил Украину с Днем Независимости новым дудлом – как он выглядит

Google опубликовал дудл, посвященный Украине. Коллаж "Сегодня"

Компания Google опубликовала в своей поисковой системе новый дудл, посвященный Дню Независимости Украины. На нем изображена казацкая чайка с украинским гербом.

Об этом говорится в официальном блоге корпорации.

В логотипе использованы цвета флага Украины: синий и желтый. В Google отметили, что чайка была легкой, маневренной парусной лодкой, которую запорожские казаки использовали в XVI-XVII веках.

Как выглядит новый дудл. Скриншот

"Чайка обязана своим названием непривычной скорости и легкости, которые лодка демонстрировал на воде. Инновационность конструкции казацких чаек давала им преимущество и позволила получить много славных побед", – говорится в сообщении.

Что такое дудл?

Дудл (Google Doodle від doodle) – это тематические заставки от Google, посвященные праздникам и знаменательным событиям. Время от времени появляется украинская тематика. Так, 24 августа Google присоединяется к поздравлениям с Днем независимости Украины.

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Почитаются также выдающиеся украинцы или связанные с Украиной люди:

Николай Гоголь;

Иван Котляревский;

Юрий Кондратюк;

Соломия Крушельницкая;

Григорий Сковорода;

Владимир Дахно;

Владимир Вернадский;

Иван Нечуй-Левицкий.

Напомним, в Киеве в воскресенье прошла третья, генеральная, репетиция праздничного парада ко Дню Независимости, которая продолжалась три часа. От предыдущих двух она отличалась тем, что участники были в парадной форме и в ней помимо украинцев принимали участие военнослужащие из стран-союзниц. Самые яркие кадры смотрите в нашем материале.

Кроме того, в течение праздничных дней в Киеве изменился график работы транспорта.

Также смотрите онлайн-трансляцию парада ко Дню Независимости: