Гордон на частном самолете слетал в Харьков (фото, видео)

Гордон 17 сентября на частном самолете приземлился в Харькове / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон, который устроил пикник с главой Исполнительного комитета реформ Михеилом Саакашвили, 17 сентября на частном самолете посетил Харьков.

Фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

"На несколько часов слетал в Харьков", – написал Гордон.

Фото: instagram.com/gordondmytro

Судя с фотоснимков, за эти несколько часов журналист успел:

посетить харьковский стадион "Металлист";

пообщаться с нардепом Жаном Беленюком;

встретиться с бизнесменом Александром Ярославским;

поговорить с и.о. харьковского городского главы Игорем Тереховым;

пообщаться с владельцем сети "АТБ" Геннадием Буткевичем.

Фото: instagram.com/gordondmytro

Фото: instagram.com/gordondmytro

Кроме того он разместил видео из Харькова, на котором его приветствуют люди, а с некоторыми даже сделал селфи.

Фото: instagram.com/gordondmytro

Фото: instagram.com/gordondmytro

Фото: instagram.com/gordondmytro

Фото: instagram.com/gordondmytro

Гордон-кондитер

Журналист выпустил конфеты "птичье молоко" под названием "Гордон в шоколаде". Помимо названия, на коробке еще и разместили незатейливые надписи: "Їж досхочу" і "Смак дитинства".

Еще одно лакомство, которое он выпустил со своим изображением, был ванильный зефир. На коробке традиционно улыбающийся Гордон.

Но и на этом он не остановился. Были еще и кексы, а также у него в планах яйца в шоколаде (наподобие "киндеров"), курага в шоколаде, чернослив в шоколаде, халва, чай, мороженое в шоколаде "Гордон на палочке".

Как сообщали новости "Сегодня", Гордон предложил пропагандисту Соловьеву свою конфету. Журналист отправит пропагандисту "Гордона в шоколаде", чтобы тот сосал их вместе с политологом Вакаровым.

А недавно на пресс-конференции в Минске самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Гордона мерзавцем, на что журналист ответил ему и выпил подаренный им бальзам.