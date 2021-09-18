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Гордон назвал ТОП-5 лучших городов Украины

Сергей Мартынец
18 сентября, 10:39
Первое место в списке журналиста оказалось неожиданным, а также он рассказал, что думает о Киеве

Гордон живет в Киеве, но в столице ему не комфортно. Коллаж "Сегодня"

Киев ранее входил в сотню лучших городов мира, а вот в список самых комфортных в Украине по версии журналиста Дмитрия Гордона не попал. Он назвал пятерку лучших городов в нашей стране.

В эфире телеканала Украина 24 ведущий объяснил, что оцениваем не по красоте, а по удобству: инфраструктура, дороги, чтобы все было обустроено для людей. Журналист первым в своем списке назвал Чернигов.

"Я бы мог там жить. Какая аура … Сядьте и съездите в Чернигов на денек. Вы получите такой заряд радости … Значит, первый Чернигов, второй – Харьков, третий – Винница, четвертый – Житомир, пятый – Львов", – сказал Гордон.

А вот Киев не попал в список любимых городов страны.

"Мне в Киеве не уютно сегодня. Мне не нравятся пробки, плохие дороги, хаотичная застройка города, не нравятся явные воры рядом с Виталием Кличко (мэром столицы). Я езжу по Украине много – вокруг кипит "Большая стройка", дороги уже прекрасные вокруг становятся. Я не понимаю, почему дороги такие хорошие всеукраинского масштаба можно, а в Киеве классные дороги нельзя", – подчеркнул Гордон.

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