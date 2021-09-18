Гордон назвав ТОП-5 найкращих міст України

Гордон живе у Києві, але в столиці йому не комфортно. Колаж "Сьогодні"

Київ раніше входив до сотні кращих міст світу, а ось в список найкомфортніших в Україні за версією журналіста Дмитра Гордона не потрапив. Він назвав п'ятірку найкращих міст в нашій країні.

В ефірі телеканалу Україна 24 ведучий пояснив, що оцінюємо не за красою, а за зручністю: інфраструктура, дороги, щоб все було облаштовано для людей. Журналіст першим в своєму списку назвав Чернігів.

"Я б міг там жити. Яка аура ... Сядьте і поїдьте до Чернігова на день. Ви отримаєте такий заряд радості ... Значить, перший Чернігів, другий – Харків, третій – Вінниця, четвертий – Житомир, п'ятий – Львів", – сказав Гордон.

А ось Київ не потрапив в список улюблених міст країни.

"Мені в Києві не затишно сьогодні. Мені не подобаються пробки, погані дороги, хаотична забудова міста, не подобаються явні злодії поруч з Віталієм Кличко (мером столиці). Я їжджу по Україні багато – навколо кипить "Велике будівництво", дороги вже прекрасні навколо стають. Я не розумію, чому дороги такі хороші всеукраїнського масштабу можна, а в Києві класні дороги не можна", – підкреслив Гордон.

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У 2019 році за результатами Всеукраїнського муніципального дослідження було назване найкомфортніше місто України і це не столиця. Одне з міст стало переможцем рейтингу вже вп'яте.

У 2020 році Київ опустився в рейтингу з вартості життя. За даними компанії Economist Intelligence Unit, наша столиця виявилася дешевшою Рейк'явіка, але дорожчою від Москви.

Також в 2020-му експерти назвали міста України з найкращим бізнес-кліматом і тут Київ опинився в прольоті. Столиця опинилася у категорії низької конкурентоспроможності.

Як ми писали раніше, Світовий банк дав тривожний прогноз щодо того, коли в Україні покращиться рівень життя.