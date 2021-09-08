Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1

Гордон предложил переименовать Украину. Фото: babel.ua

Украина, чтобы потроллить Российскую Федерацию, могла бы сменить название на Россия-1, чтобы страна-агрессор после переименования называлась Россией-2.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил журналист Дмитрий Гордон.

По его словам, троллинг России — хорошая идея, однако он бы углубился в данном вопросе.

"Я о том, что это хорошая идея — потроллить Россию. Я бы пошел дальше. Я бы назвал Украину Россия-1, чтобы та Россия, которая ТА Россия (страна-агрессор — Ред.), была Россией-2. Вот это был бы троллинг высшего порядка. Россия-1… Причем не телевизионный канал, а страна. Шутка…" – сказал журналист.

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