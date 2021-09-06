Никакой Руси-Украины. Разумков исключил возможность переименования страны

Разумков подчеркнул, что "хайповать" на названии Украины не является государственной позицией

Разумков: Мы живем в государстве Украина, и, думаю, это устраивает 99% граждан. (на фото слева Дмитрий Разумков, справа Алексей Арестович). Коллаж: "Сегодня"

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков исключил возможность переименования Украины в Русь-Украина.

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Об этом он сказал на брифинге.

"Иногда лучше жевать, чем говорить. Украина действительно нуждается в изменениях, нуждается в реформах, но точно не нуждается в изменениях названия. Мы живем в государстве Украина. Думаю, это устраивает 99% наших граждан", – сказал Разумков.

Спикер парламента подчеркнул, что "хайповать" на названии Украины не является государственнической позицией.

"Я уверен, что играть с названием страны, с названием государства, тем более пытаться на этом, извините за сленг, как-то хайпонуть, это – точно не государственная позиция. Я не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии", – добавил Разумков.

Спикер отметил, что информации о том, что в Офисе президента готовят законопроект о переименовании, у него нет.

Идея Арестовича переименовать Украину

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) и советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украину следует переименовать в Русь-Украину и что работа в этом направлении уже ведется.

"Что бы я сделал? Я бы сменил название государства. Назвал бы нас Русь-Украина, двойное название", – сказал Арестович.

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На уточняющий вопрос, когда будет соответствующий президентский указ, Арестович ответил: "Мы работаем над этим".

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