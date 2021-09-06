Никакой Руси-Украины. Разумков исключил возможность переименования страны

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков исключил возможность переименования Украины в Русь-Украина.
Об этом он сказал на брифинге.
"Иногда лучше жевать, чем говорить. Украина действительно нуждается в изменениях, нуждается в реформах, но точно не нуждается в изменениях названия. Мы живем в государстве Украина. Думаю, это устраивает 99% наших граждан", – сказал Разумков.
Спикер парламента подчеркнул, что "хайповать" на названии Украины не является государственнической позицией.
"Я уверен, что играть с названием страны, с названием государства, тем более пытаться на этом, извините за сленг, как-то хайпонуть, это – точно не государственная позиция. Я не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии", – добавил Разумков.
Спикер отметил, что информации о том, что в Офисе президента готовят законопроект о переименовании, у него нет.
Идея Арестовича переименовать Украину
Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) и советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украину следует переименовать в Русь-Украину и что работа в этом направлении уже ведется.
"Что бы я сделал? Я бы сменил название государства. Назвал бы нас Русь-Украина, двойное название", – сказал Арестович.
На уточняющий вопрос, когда будет соответствующий президентский указ, Арестович ответил: "Мы работаем над этим".
Ранее мы также писали:
Разумков рассказал будут ли досрочные выборы.
Напомним, что новый главнокомандующий ВСУ не пустил Разумкова в зону ООС.
- Также по предварительной информации, заседание СНБО должно было пройти в пятницу. Пока неизвестно, состоится ли заседание вообще.