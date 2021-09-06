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Ніякої Руси-України. Разумков виключив можливість перейменування країни

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
6 вересня, 20:03
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Разумков підкреслив, що "хайповать" на назві України не є державною позицією
Разумков: Ми живемо в державі Україна, і, думаю, це влаштовує 99% громадян. (На фото зліва Дмитро Разумков, праворуч Олексій Арестович). Колаж: "Сьогодні"
Разумков: Ми живемо в державі Україна, і, думаю, це влаштовує 99% громадян. (На фото зліва Дмитро Разумков, праворуч Олексій Арестович). Колаж: "Сьогодні"

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков виключив можливість перейменування України в Русь-Україна.

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Про це він сказав на брифінгу.

"Іноді краще жувати, ніж говорити. Дійсно, Україна сьогодні потребує змін, потребує реформ, але точно вона не потребує зміни назви. Ми з вами живемо в державі Україна. Я думаю, що це влаштовує 99 відсотків наших громадян", – сказав Разумков.

Спікер парламенту підкреслив, що "хайповать" на назві України не є державницькою позицією.

"Я впевнений, що гратися з назвою країни, з назвою держави, тим більше намагатися на цьому, вибачте за сленг, якось хайпонути, це – точно не державницька позиція. Я не знаю, в якому стані люди дають коментарі", – додав Разумков.

Спікер зазначив, що інформації про те, що в Офісі президента готують законопроєкт про перейменування, у нього немає.

Ідея Арестовича перейменувати Україну

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) і радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україну слід перейменувати в Русь-Україну і що робота в цьому напрямку вже ведеться.

"Що б я зробив? Я б змінив назву держави. Назвав би нас Русь-Україна, подвійна назва", – сказав Арестович.

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На уточнююче питання, коли буде відповідний президентський указ, Арестович відповів: "Ми працюємо над цим".

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