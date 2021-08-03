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Новий головнокомандувач ЗСУ не пустив Разумкова до зони ООС: що сталося

3 серпня 2021 12:57

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У понеділок пізно ввечері, напередодні поїздки голови ВР на Донбас, Залужний видав несподіване розпорядження

Залужний (праворуч) не пустив Разумкова до військових. Колаж "Сьогодні"

Залужний (праворуч) не пустив Разумкова до військових. Колаж "Сьогодні"

Новоспечений головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ввів тимчасову заборону на відвідування посадовими особами зони Операції об'єднаних сил. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не зміг потрапити до ООС в рамках своєї робочої поїздки.

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Про це повідомляє пресслужба парламенту.

"Візит голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова до зони проведення Операції об’єднаних сил, запланований на 3 серпня, був скасований", – йдеться у повідомленні.

У Раді пояснили, що вчора пізно ввечері Валерієм Залужним було повідомлено про тимчасову заборону відвідування посадовими особами зони проведення ООС.

"Основною метою відрядження голови Верховної Ради мало стати ознайомлення із поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення ООС, а також спілкування із місцевими жителями та військовослужбовцями української армії", – підкреслили в парламенті.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 30 липня на Донбасі пройшло перше виїзне засідання РНБО, на якому був відсутній Разумков через свою робочу поїздку на південь України. Там була затверджена стратегія зовнішньої політики України. Міністр внутрішніх справ Дмитро Кулеба заявив, що такого не було за всі 30 років незалежності.

Також РНБО доручила Кабміну розібратися зі станом справ "Укрзалізниці". У разі необхідності можуть ухвалити кардинальні, в тому числі кадрові рішення.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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