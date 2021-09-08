Госбюджет на 2020 год: что изменится и куда пойдут деньги

Проект госбюджета-2022 направят в Раду 15 сентября. Коллаж: "Сегодня"

Кабинет Министров 15 сентября направит в парламент проект Госбюджета на 2022 год. Госбюджет будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"15 сентября, как это предусмотрено законодательством правительство направит в парламент проект Государственного бюджета на 2022 год. Впервые документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации, которая рассчитана на три года", — сказал Шмыгаль.

По его словам, проект главного финансового документа страны будет сбалансированный, реалистичный и содержать четкие приоритеты, среди которых, в частности, поддержка и развитие обороноспособности, медицины, образования, инфраструктуры и социальные программы.

"Это будет сбалансированный и реалистичный проект с четко определенными приоритетами, среди которых: обороноспособность, развитие медицинской сферы, образование, инфраструктура и, конечно, социальные программы",– добавил Шмыгаль.

Что будет с пенсиями и зарплатами

По расчетам Кабмина, среднемесячная зарплата должна возрасти с 15 258 грн в 2022 году до 19 063 грн в 2024-м.

Курс доллара на конец текущего года будет составлять 28,6 грн, а среднегодовой – 28 грн. В 2023-м среднегодовой курс составит 28,8 грн, а на конец года – 28,9 грн. В 2024-м – 29,2 грн и 29,4 грн соответственно.

Согласно бюджетной декларации, будет расти минимальная пенсия(сейчас она составляет 1854 грн):

с 1 декабря 2021 года – на 80 грн, до 1934 грн;

в 2022 году – на 8,2%, до 2093 грн;

в 2023 году – на 7,3%, до 2246 грн;

в 2024 году – на 7%, до 2403 грн.

Налоги и приоритеты

В Бюджетной декларации представлены предложения относительно изменений в Налоговый кодекс Украины. Такие изменения предусмотрены спорным законопроектом № 5600, который уже принят в первом чтении. Его одобрение во втором чтении сильно ударит по украинскому бизнесу, предупреждают экономисты. Власть тем временем надеется, что таким образом увеличит доходы госбюджета – причем не год, а в среднесрочной перспективе.

Среди приоритетов бюджетной политики, определенных в Бюджетной декларации:

усиление обороноспособности и безопасности государства;

развитие агропромышленного комплекса;

развитие административных услуг и их цифровизация;

усиление энергонезависимости;

создание эффективной системы социальной поддержки и пенсионного обеспечения;

обеспечение качественного и инклюзивного образования;

обеспечение качественного уровня медицины;

повышение уровня прозрачности в управлении государственными финансами.

Согласно декларации, доходы госбюджета в 2022 году должны быть на уровне 1219,6 млрд грн, в 2023 году – 1333,2 млрд грн, в 2024-м – 1451,6 млрд грн.

Напомним, что за неделю прокуратура и ГБР "накопали" краж из бюджета Киева на 70 млн грн.

Также Гройсман требует от правительства предоставить местным бюджетам субвенцию для покупки газа в отопительный сезон.