Держбюджет на 2022 рік: що зміниться і куди підуть гроші

Проєкт держбюджету-2022 направлять до Ради 15 вересня. Колаж: "Сьогодні"

Кабінет міністрів 15 вересня направить до парламенту проєкт держбюджету на 2022 рік. Держбюджет ґрунтуватиметься на середньостроковій бюджетній декларації.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"15 вересня, як це передбачено законодавством, уряд направить до парламенту проект Державного бюджету на 2022 рік. Вперше документ ґрунтуватиметься на середньостроковій бюджетній декларації, яка розрахована на три роки", – сказав Шмигаль.

За його словами, проєкт головного фінансового документа країни буде збалансований, реалістичний і міститиме чіткі пріоритети, серед яких, зокрема, підтримка і розвиток обороноздатності, медицини, освіти, інфраструктури і соціальні програми.

"Це буде збалансований и реалістичний проєкт із чітко визначеними пріоритетами, серед яких: обороноздатність, розвиток медичної сфери, освіта, інфраструктура та, звичайно, соціальні програми", – додав Шмигаль.

Що буде з пенсіями і зарплатами

За розрахунками Кабміну, середньомісячна зарплата має зрости з 15 258 грн 2022 року до 19 063 грн 2024-го.

Курс долара на кінець поточного року становитиме 28,6 грн, а середньорічний – 28 грн. 2023-го середньорічний курс становитиме 28,8 грн, а на кінець року – 28,9 грн. 2024-го – 29,2 грн і 29,4 грн відповідно.

Згідно з бюджетною декларацією, зростатиме мінімальна пенсія (наразі вона становить 1854 грн):

з 1 грудня 2021 року – на 80 грн, до 1934 грн;

у 2022 році – на 8,2%, до 2093 грн;

у 2023 році – на 7,3%, до 2246 грн;

у 2024 році – на 7%, до 2403 грн.

Податки і пріоритети

У Бюджетній декларації надано пропозиції щодо змін до Податкового кодексу України. Такі зміни передбачені спірним законопроєктом № 5600, який уже прийняли в першому читанні. Його схвалення у другому читанні сильно вдарить по українському бізнесу, попереджають економісти. Влада тим часом сподівається, що в такий спосіб збільшить доходи держбюджету – причому не на рік, а в середньостроковій перспективі.

Серед пріоритетів бюджетної політики, визначених у Бюджетній декларації, такі:

зміцнення обороноздатності та безпеки держави;

розвиток агропромислового комплексу;

розвиток адміністративних послуг та їхня цифровізація;

посилення енергонезалежності;

створення ефективної системи соціальної підтримки та пенсійного забезпечення;

забезпечення якісної та інклюзивної освіти;

забезпечення якісного рівня медицини;

підвищення рівня прозорості в управлінні державними фінансами.

Згідно з декларацією, доходи держбюджету 2022 року мають бути на рівні 1219,6 млрд грн, 2023 року – 1333,2 млрд грн, 2024-го – 1451,6 млрд грн.

Згідно з декларацією, доходи держбюджету 2022 року повинні бути на рівні 1219,6 млрд грн, 2023 року – 1333,2 млрд грн, 2024-го – 1451,6 млрд грн.

Нагадаємо, що за тиждень прокуратура і ДБР "накопали" крадіжок з бюджету Києва на 70 млн грн.

Також Гройсман вимагає від уряду надати місцевим бюджетам субвенцію для купівлі газу в опалювальний сезон.