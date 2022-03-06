Готовились к параду в Киеве: что оккупанты привезли в Украину

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты, готовясь ко вторжению в Украину, брали с собой даже парадную форму с медалями, рассчитывая пройтись торжественным парадом по Киеву.

Об этом сообщает в Facebook Командование Сил специальных операций ВС Украины и публикует фото парадной формы одного из военных РФ.

Реклама

"Они ехали к нам убивать наших детей, разрушать наши дома, чтобы потом пройти торжественным парадом по Крещатику. Даже везли с собой парадную форму с нацепленными медалями. Но что-то пошло не так. Часть из них удобрила украинскую землю, а часть – в плену просит о прощении. Как это можно простить?" – говорится в сообщении.

Пленные оккупанты уверяют, что их обманывали

Пленные россияне часто рассказывают, что они не знали о готовящемся вторжении в Украину. Якобы их собрали на учения у границ Украины, а затем неожиданно отдали приказ наступать.

Реклама

Кроме того, пленные офицеры российского ОМОНа дали пресс-конференцию в Киеве, на которой заявили, что их обманывали историями об "украинских нацистах".

"Когда мы в России находились, по средствам массовой информации говорилось в основном о том, что на территории Украины господствует фашистский режим, что националисты и нацисты захватили власть в свои руки, что обычным людям нужно избавиться от этого, условно говоря, "ярма", – рассказал российский подполковник Дмитрий Астахов.

По словам пленного, они "сомневались, до конца не понимали ситуацию".