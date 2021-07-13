Готовимся к 35-градусной жаре – в среду в Украине сильно припечет

С каждым днем в Украине становится все жарче, а 14 июля только в тени будет больше 30 градусов

Завтра, 14 июля, на всей территории страны будет жара, в некоторых областях до +35. В то же время никаких дождей – везде сухо. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, есть небольшая надежда на влажность в Киевской и Одесской областях, но существенного дождя точно не будет.

Температура воздуха ночью 17-24 градуса.

В течение дня в большинстве областей Украины ожидается 29-35 градусов.

В Киеве завтра сухая жаркая погода, в течение дня 31-33 градуса.

Диденко отмечает, что такая жара продержится еще минимум неделю.

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Согласно данным Укргидрометцентра, 35-градусная жара ждет жителей восточных областей.

Как сообщали новости "Сегодня", первая половина месяца выдалась очень жаркой, температура уже выше 30 градусов, а до конца этой недели украинцев ждет адская погода.

Тем временем самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань нам в интервью рассказал, какой будет погода до конца июля, чего ждать в августе, осенью и даже будущей зимой. Кроме того, он поведал секреты того, как определяет погоду без метеозондов и другой современной техники.