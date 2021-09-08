Гройсман: не обманывайте себя – когда Путина не станет, Россия все равно будет проблемой

Гройсман – Россия сегодня, не создав своего экономического чуда, давит всех, кто сопротивляется ее пропагандистской машине / Фото: Facebook
Российский авторитарный режим все равно будет авторитарным – независимо от фамилий. Агрессор пойдет туда, где будет видеть свою безнаказанность.
Об этом сказал лидер партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман во время сессионной дискуссии 30-го юбилейного Экономического Форума в г. Карпач (Польша).
"Режим будет рожать новых авторитарных лидеров независимо от фамилий. Агрессор будет идти туда, где будет видеть свою безнаказанность. И об этом надо говорить честно и открыто, в глаза лидерам великих государств!" – сказал Гройсман.
Он подчеркнул, что Россия сегодня, не создав своего экономического чуда, давит всех, кто сопротивляется ее пропагандистской машине и гибридной войне.
"С нами борются не только военными, энергетическими, экономическими методами, но и информационными. Они нам пропаганду 24/7, а мы им – цивилизованный демократический пиар", – отметил Гройсман.
По его убеждению, от этого надо отходить. Надо перестать говорить, что мы, европейцы, разрозненные и есть много вопросов.
"Нам надо перестроиться, иначе Россия подчинит нас. Функция России – подчинять, а не создавать и защищать. И если мы проявим лидерство – получим успех. И это тот успех, за который мы ежедневно платим свою цену", – отметил Гройсман.
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Напомним, что Гройсман рассказал о важности социальной защиты украинцев. Деньги МВФ надо не спрятать, а использовать на нужды граждан и на экономику.
- Также Гройсман описал "план Б" для Украины по "Северному потоку – 2".