Гройсман: не обманюймо себе – коли Путіна не стане, Росія все одно залишатиметься проблемою

Гройсман – Росія сьогодні, не створивши свого економічного дива, давить всіх, хто чинить опір її пропагандистській машині / Фото: Facebook

Російський авторитарний режим все одно залишатиметься авторитарним – незалежно від прізвищ, і агресор йтиме туди, де бачитиме свою безкарність.

Про це сказав лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман під час сесійної дискусії 30-го ювілейного Економічного Форуму у м. Карпач (Польща).

"Режим народжуватиме нових авторитарних лідерів незалежно від прізвищ. Агресор йтиме туди, де бачитиме свою безкарність. І про це треба говорити чесно і відкрито, в очі лідерам великих держав!" – сказав Гройсман.

Він підкреслив, що Росія сьогодні, не створивши свого економічного дива, давить всіх, хто чинить опір її пропагандистській машині і гібридній війні.

"З нами борються не тільки військовими, енергетичними, економічними методами, а й інформаційними. Вони нам пропаганду 24/7, а ми їм – цивілізований демократичний піар", – наголосив Гройсман.

На його переконання, від цього треба відходити. Треба перестати говорити, що ми, європейці, розрізнені і маємо багато питань.

"Нам треба перебудуватися, інакше Росія підпорядкує нас. Функція Росії – підпорядковувати, а не створювати і захищати. І якщо ми проявимо лідерство – отримаємо успіх. І це той успіх, за який ми щодня платимо свою ціну", – зазначив Гройсман.

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