Грозит минимальный штраф? Кто ответит за скандальную вечеринку супруги Тищенко

За нарушение карантина Тищенко может ответить "только как человек", а за мероприятие в карантин придется расплачиваться заведению

За празднование дня рождения супруги депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко Аллы Барановской в Fairmont Grand Hotel Kyiv, несмотря введеный в столице карантин, ответит администрация отеля и ресторана.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, за нарушение карантина Тищенко может ответить "только как человек".

"Уже в понедельник (на следующий день после вечеринки – 19 апреля – Ред.) был составлен протокол Национальной полицией на 34 тысячи гривен и подготовлены документы соответствующего уголовного производства по 325 статье. За это будет отвечать только администрация отеля и ресторана, Тищенко может только как человек отвечать за это действо", – сказал он.

По его словам, после скандального дня рождения супруги Тищенко были осуществлены рейды по столичным отелям и ресторанам при отелях. Ежедневно проверялись около 20-25 таких заведений, и составлялось по три протокола.

Максимальный размер штрафа за подобное нарушение карантина – 170 тысяч гривен. Как рассказал Олег Рубан, пока заведению грозит минимальный размер – 34 тысячи гривен. В случае, если нарушение повторится, уже придется заплатить 170 тысяч гривен штрафа.

Напомним, информация о проведении нардепом Тищенко мероприятия в ресторане отеля Fairmont появилась в ночь на 19 апреля. Утром полиция заявила, что открыла уголовное производство по факту нарушения карантина из-за проведения банкета.