Научитесь не лезть в частную жизнь! Реакция супруги Тищенко на скандал вокруг ее дня рождения

Алла Барановская считает, что вечеринка в отеле Fairmont была без нарушений правил карантина, а поздравить ее пришли 20 человек

Жена народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко Алла Барановская, которая со скандалом отметила день рождение в карантин, утверждает, что каждый приглашенный гость сдал тест на COVID-19, а 99% из них – уже с антителами.

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Об этом она рассказала в Instagram Stories.

Она отметила, что празднование ее дня рождения в Киеве во время карантина проходило не в ресторане, а в номерах гостиницы Fairmont, что "законно".

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"Мой день рождения был закрытым. Собрались только близкие, узкий круг, чуть более 20 человек. Проходил в номерах отеля, не в ресторане, как писали некоторые СМИ, не разобравшись и хайпуя", – заявила она.





Сама же она не болела COVID-19 и сдает тесты дважды в неделю "в целях безопасности", так как контактирует с людьми на работе. Барановская отметила, что все свои расходы декларирует, а ее личная жизнь закрыта для посторонних людей.

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К слову, фото с последнего дня рождения нет ни в Instagram самой Барановской, ни на странице ее супруга Николая Тищенко.

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Так Алла Барановская отпраздновала день рождения в 2019 году:

Фото: Алла Барановская, Instagram

Напомним, информация о проведении нардепом Тищенко мероприятия в ресторане отеля Fairmont появилась ночью на 19 апреля. Утром полиция заявила, что открыла уголовное производство по факту нарушения карантина из-за проведения банкета.

Мы также сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал публичных лиц за нарушение карантинных правил ради празднования дня рождения.

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