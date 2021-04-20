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Ничего не нарушил, дел не заводили: Тищенко оправдался за вечеринку в локдаун

20 апреля, 21:41

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Депутат говорит, что праздновали не в ресторане, а все гости ранее переболели и за сутки сдали тесты на коронавирус

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко утверждает, что, собрав гостей в гостинице Fairmont на празднование дня рождения супруги, карантин не нарушил и никаких уголовных или административных дел против него не заводили.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, мероприятие проходило не в ресторане, а в номере гостиницы, что якобы "абсолютно не запрещено".

"Запреты, связанные с обязательным карантином, касаются именно ресторанов. Это легко проверить и уточнить. Никаких уголовных или административных дел нет. И штрафов соответствующих за нарушение карантинного режима нет. Так как нет самого факта нарушения", – утверждает нардеп.

В то же время Тищенко пообещал содействовать полиции в расследовании, а сумму, потраченную на праздник, его супруга внесет в декларацию.

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Депутат добавил, что хочет извиниться перед "украинским обществом", но не перед "разоблачителями", которые "публикуют фейки", и готов нести политическую ответственность за свои действия.

"Да, возможно я позволил себе несколько вызывающий поступок и в этом моя вина. Хотя на дне рождения моей супруги было чуть больше 20 человек. Между прочим, все уже переболевшие. Все сдавали тесты на ковид за сутки", – утверждает он.

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По словам Тищенко, празднование прошло в узком, "почти семейном" кругу и карантина он не нарушал, поскольку не собирал гостей в ресторане, и бравировать этим не собирался.

"Последние два года из-за огромного количества работы я практически не уделял внимание семье. Это мои мотивации... И я не только депутат, но и простой человек, у которого тоже есть семья", – заявил он.

Он также считает все, написанное в информпространстве по поводу вечеринки 18 апреля, "хайпом".

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Напомним, информация о проведении нардепом Тищенко мероприятия в ресторане отеля Fairmont появилась ночью на 19 апреля. Утром полиция заявила, что открыла уголовное производство по факту нарушения карантина из-за проведения банкета.

Мы также сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал публичных лиц за нарушение карантинных правил ради празднования дня рождения.

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карантин день рождения вечеринка Николай Тищенко локдаун
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