Навчіться не лізти в приватне життя! Реакція дружини Тищенко на скандал навколо її дня народження

Алла Барановська вважає, що вечірка в готелі Fairmont була без порушень правил карантину, а привітати її прийшли 20 осіб

Дружина народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка Алла Барановська, яка зі скандалом відсвяткувала день народження в карантин, стверджує, що кожен запрошений гість здав тест на COVID-19, а 99% з них – вже з антитілами.

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Про це вона розповіла в Instagram Stories.

Вона зазначила, що святкування її дня народження в Києві під час карантину проходило не в ресторані, а в номерах готелю Fairmont, що "законно".

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"Мій день народження був закритим. Зібралися тільки близькі, вузьке коло, трохи більше 20 осіб. Проходив в номерах готелю, не в ресторані, як писали деякі ЗМІ, не розібравшись і хайпуючи", – заявила вона.





Сама ж вона не хворіла на COVID-19 і здає тести двічі в тиждень "з метою безпеки", бо контактує з людьми на роботі. Барановська зазначила, що всі свої витрати декларує, а її особисте життя є закритим для сторонніх людей.

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До речі, фото з останнього дня народження немає ні в Instagram самої Баранівської, ні на сторінці її чоловіка Миколи Тищенка.

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Так Алла Барановська відсвяткувала день народження в 2019 році:

Нагадаємо, інформація про проведення нардепом Тищенко заходи в ресторані готелю Fairmont з'явилася вночі на 19 квітня. вранці поліція заявила, що відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантину через проведення банкету.

Ми також повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розкритикував публічних осіб за порушення карантинних правил заради святкування дня народження.

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