Украину продолжит заливать: прогноз погоды на 20 июля (карта)

Очень жарко и без осадков будет в Донецкой, Луганской и Запорожской областях

Во вторник, 20 июля, практически по всей территории страны ожидаются грозы и ливни, солнце обещают только в четырех областях.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве синоптики снова прогнозируют грозу и незначительное снижение температуры – до 26-28 градусов. Такая же погода ожидается и в северных Черниговской и Сумской областях.

Мокро будет и в центре, а также в части восточного региона. Но если в Полтаве, Черкассах и Кропивницком жара немного спадет – до 27-29 градусов, то в Днепре и Харькове на фоне гроз еще и будет нещадно жарить – до +34.

Жарко, да еще и без осадков, будет и в Донецкой, Луганской и Запорожской областях – до 34-36 градусов. А вот на юге обещают не только жару, но и грозы. Не прогнозируют осадков только в Крыму.

Реклама

Что касается западных областей, то их все просто зальет, зато температура будет очень даже комфортной – в среднем около 25 градусов, сухо во вторник в этом регионе будет только в Ровенской области.

Тем временем самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань нам в интервью рассказал, какой будет погода до конца июля, чего ждать в августе, осенью и даже будущей зимой. Кроме того, он поведал секреты того, как определяет погоду без метеозондов и другой современной техники.

Смотрите также видео последствий непогоды в Киеве 19 июля: