Україна продовжить заливати: прогноз погоди на 20 липня (карта)

Дуже спекотно і без опадів буде у Донецькій, Луганській і Запорізькій областях

У вівторок, 20 липня, практично по всій території країни очікуються грози і зливи, сонце обіцяють тільки в чотирьох областях.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві синоптики знову прогнозують грозу і незначне зниження температури – до 26-28 градусів. Така ж погода очікується і в північних Чернігівській і Сумській областях.

Мокро буде і в центрі, а також у частині східного регіону. Однак якщо у Полтаві, Черкасах та Кропивницькому спека трохи спаде – до 27-29 градусів, то в Дніпрі і Харкові на тлі гроз ще й буде нещадно смажити – до +34.

Спекотно та ще й без опадів буде і в Донецькій, Луганській і Запорізькій областях – до 34-36 градусів. А ось на півдні обіцяють не тільки спеку, а й грози. Не прогнозують опадів лише у Криму.

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Щодо західних областей, то їх усі просто заллє, зате температура буде дуже навіть комфортною – у середньому близько 25 градусів, сухо у вівторок у цьому регіоні буде тільки у Рівненській області.

Тим часом найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань розповів нам у інтерв'ю, якою буде погода до кінця липня, чого чекати у серпні, восени і навіть наступної зими. Крім того, він розкрив секрет того, як визначає погоду без метеозондів та іншої сучасної техніки.

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