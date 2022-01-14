Хакеры атаковали веб-сайты государственных органов Украины: какие из них не работают (список)

Хакерская атака заблокировала работу ряда сайтов. / Фото: Коллаж: Сегодня
Хакеры совершили массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. Ряд из них по состоянию на утро 14 января не работают.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, а также пресс-служба МОН.
По словам Николенко, и в результате массированной хакерской атаки веб-сайты МИД и ряда других государственных органов временно не работают.
"Наши специалисты уже занимаются восстановлением работы IТ-систем. Извиняемся за возможные неудобства", – написал он в своем Facebook.
В МОН также сообщили об атаке на сайт. Сейчас ведутся работы по устранению неисправности, а также работает СБУ и киберполиция.
"В связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января 2022 официальный сайт Министерства образования и науки временно не работает" , – отметили в МОН.
Какие сайты не работают
Утром 14 января не открываются сайты:
- Кабмина,
- МИД Украины,
- ГСЧС Украины,
- МОН Украины,
- Минспорта,
- Минэнерго,
- Минагрополитики
- Дії.
Хакеры оставили угрозы
На сайтах МОН, Министерства иностранных дел и Министерства аграрной политики злоумышленники разместили сообщения с угрозами на трех языках: украинском, российском и польском.
"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН, за УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", – написано в сообщении.
Также там были размещены значки с перечеркнутыми гербом, флагом и картой Украины и с перечеркнутым изображением свиньи. Сейчас эти сообщения уже исчезли, их нельзя увидеть.
Сообщение, оставленное на сломанных сайтах. Фото: скриншот
Ранее сообщалось:
- Россия не только накапливает свои войска на нашей границе, она также готовится к проведению масштабной кибератаки на энергетическую систему Украины и против правительственных веб-ресурсов.
- "Взламывали" телефоны, воровали пароли и продавали информацию: СБУ разоблачила хакерскую группу.