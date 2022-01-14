Хакери атакували веб-сайти державних органів України: які з них не працюють (список)

Хакерська атака заблокувала роботу низки сайтів. / Фото: Колаж: Сьогодні
Хакери здійснили масову кібератаку на веб-сайти державних структур України. Низка з них, станом на ранок 14 січня, не працюють.
Про це повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко, а також пресслужба МОН.
За словами Ніколенка, інаслідок масованої хакерської атаки веб-сайти МЗС та низки інших державних органів тимчасово не працюють.
"Наші спеціалісти вже займаються відновленням роботи ІТ-систем. Перепрошуємо за можливі незручності", – написав він в своєму Facebook.
У МОН також повідомили про атаку на сайт. Зараз тривають роботи з усунення несправності, а також працює СБУ та кіберполіція.
"У зв’язку з глобальною атакою у ніч з 13 на 14 січня 2022 року офіційний сайт Міністерства освіти і науки тимчасово не працює", – зазначили у МОН.
Які сайти не працюють
Зранку 14 січня не відкриваються сайти:
- Кабміну,
- МЗС України,
- ДСНС України,
- МОН України,
- Мінспорту,
- Міненерго,
- Мінагрополітики
- Дії.
Хакери залишили погрози
На сайтах МОН, Міністерства закордонних справ та Міністерства аграрної політики зловмисники розмістили повідомлення з погрозами трьома мовами: українською, російською та польською.
"Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це Вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН , за УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі", – написано у повідомленні.
Також там були розміщені значки з перекресленими гербом, прапором та картою України та з перекресленим зображенням свині. Наразі ці повідомлення вже зникли, їх не можна побачити.
Повідомлення, залишене на зламаних сайтах. Фото: скріншот
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