Хакери атакували веб-сайти державних органів України: які з них не працюють (список)

Хакерська атака заблокувала роботу низки сайтів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Хакери здійснили масову кібератаку на веб-сайти державних структур України. Низка з них, станом на ранок 14 січня, не працюють.

Про це повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко, а також пресслужба МОН.

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За словами Ніколенка, інаслідок масованої хакерської атаки веб-сайти МЗС та низки інших державних органів тимчасово не працюють.

"Наші спеціалісти вже займаються відновленням роботи ІТ-систем. Перепрошуємо за можливі незручності", – написав він в своєму Facebook.

У МОН також повідомили про атаку на сайт. Зараз тривають роботи з усунення несправності, а також працює СБУ та кіберполіція.

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"У зв’язку з глобальною атакою у ніч з 13 на 14 січня 2022 року офіційний сайт Міністерства освіти і науки тимчасово не працює", – зазначили у МОН.

Які сайти не працюють

Зранку 14 січня не відкриваються сайти:

Кабміну,

МЗС України,

ДСНС України,

МОН України,

Мінспорту,

Міненерго,

Мінагрополітики

Дії.

Хакери залишили погрози

На сайтах МОН, Міністерства закордонних справ та Міністерства аграрної політики зловмисники розмістили повідомлення з погрозами трьома мовами: українською, російською та польською.

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"Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це Вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН , за УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі", – написано у повідомленні.

Також там були розміщені значки з перекресленими гербом, прапором та картою України та з перекресленим зображенням свині. Наразі ці повідомлення вже зникли, їх не можна побачити.

Повідомлення, залишене на зламаних сайтах. Фото: скріншот

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