Хищения в оборонке: арестован главу завода "Кузница на Рыбальском"

Печерский суд Киева арестовал председателя правления завода "Кузница на Рыбальском" Владимира Шандру, который подозревается в причастности к коррупционной схеме по продаже украинской армии некачественной военной техники. Об этом сообщает Госбюро расследований.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.

Отметим, что в этом же уголовном производстве 2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении и другим фигурантам: бывшему заместителю министра обороны и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

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В чем суть дела

Их подозревают в сговоре и организации поставок в ВСУ в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах "Кентавр" и автомобили неотложной медицинской помощи.

В прокуратуре ранее рассказывали, что подозреваемые понимали, что завод "Кузница на Рыбацком" не имеет возможности выполнить условия контракта и построить катера в установленные сроки, потому что там отсутствовали проекты изготовления подобной продукции. В связи с этим катера не соответствовали бы требованиям заказа, значит, их невозможно было бы использовать. После этого чиновники внесли в оборонный заказ необходимость строительства еще одного катера – и снова заключили соглашение с "Кузницей на Рыбацком" и заплатили заводу аванс. В результате там изготовили катера совсем другого проекта, которые не соответствовали техническим условиям. В итоге такие действия должностных лиц нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

Как сообщали новости "Сегодня", 5 июля суд избирали меру пресечения для бывшего замминистра обороны генерала Игоря Павловского, которого подозревают в хищениях в оборонной сфере. Речь тоже о закупках некачественной техники для армии. Однако его не смогли арестовать – заседание перенесли.