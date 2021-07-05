Миллионные хищения в оборонке: генералу Павловскому избирают меру пресечения

Прокуратура просит у суда арестовать подозреваемого с возможностью внести залог в размере более 400 млн гривен

Игорь Павловский / Фото: Минобороны Украины

Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения для бывшего замминистра обороны генерала Игоря Павловского, которого подозревают в хищениях в оборонной сфере.

Об этом пишет 5 канал.

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Прокуратура просит у суда арестовать подозреваемого с возможностью внести залог в размере более 400 млн гривен. Сам подозреваемый недоволен расследованием.

"Подозрение вообще составлено так, что оно не соответствует действительности того процесса, который происходит на сегодняшний день", – заявил он.

Как известно, следствие установило, что Павловский и экс-директор департамента Минобороны Андрей Араптанов в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей для армии по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом. Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания "Богдан Моторс", по версии следствия, аффилированная с Гладковским. В результате государство незаконно переплатило этой компании 17,44 млн грн.

Теперь досудебное расследование по делу завершено – 2 июля обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.

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Также Павловский фигурирует еще в одном коррупционном деле. 11 октября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро задержало замминистра обороны и директора департамента госзакупок Минобороны по подозрению в растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива.