Українська
$ 27,41
32,41
  1. Последние новости Украины

Миллионные хищения в оборонке: генералу Павловскому избирают меру пресечения

5 июля 2021 17:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Прокуратура просит у суда арестовать подозреваемого с возможностью внести залог в размере более 400 млн гривен

Игорь Павловский

Игорь Павловский / Фото: Минобороны Украины

Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения для бывшего замминистра обороны генерала Игоря Павловского, которого подозревают в хищениях в оборонной сфере.

Об этом пишет 5 канал.

Реклама

Прокуратура просит у суда арестовать подозреваемого с возможностью внести залог в размере более 400 млн гривен. Сам подозреваемый недоволен расследованием.

"Подозрение вообще составлено так, что оно не соответствует действительности того процесса, который происходит на сегодняшний день", – заявил он.

Не пропусти!
Они не виделись месяц! Как футболистов сборной Украины встречают дома их дети
Роман Яремчук и его сынишка

Как известно, следствие установило, что Павловский и экс-директор департамента Минобороны Андрей Араптанов в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей для армии по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом. Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания "Богдан Моторс", по версии следствия, аффилированная с Гладковским. В результате государство незаконно переплатило этой компании 17,44 млн грн.

Теперь досудебное расследование по делу завершено – 2 июля обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.

Реклама

Также Павловский фигурирует еще в одном коррупционном деле. 11 октября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро задержало замминистра обороны и директора департамента госзакупок Минобороны по подозрению в растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украинское судно подало сигнал бедствия в Черном море – эксклюзивные подробности от капитана (обновлено)
Украинское судно подало сигнал бедствия в Черном море – эксклюзивные подробности от капитана (обновлено)Россия
Осторожно, мошенники! Как аферисты наживаются на выплатах пенсий (видео)
Осторожно, мошенники! Как аферисты наживаются на выплатах пенсий (видео)Украина
Беларусь закрыла границу? Кулеба опроверг вранье Лукашенко
Беларусь закрыла границу? Кулеба опроверг вранье ЛукашенкоВласть
"Для него россияне – братья". В Киеве из-за сотрудничества с Дорном пострадал магазин (видео)Украина
Мы уже сделали достаточно: Зеленский ждет шагов от НАТО
Мы уже сделали достаточно: Зеленский ждет шагов от НАТОВласть
Июльские сюрпризы доллара – что дальше
Июльские сюрпризы доллара – что дальшеФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять