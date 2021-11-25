Холода отступают, но не везде: в каких областях завтра ждать потепления (карта)

Погода в Украине на 26 ноября / Коллаж "Сегодня"
Завтра, 26 ноября, в Украине будет сильный ветер. На некоторых территориях страны прогнозируют дожди.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Где будут ветер и дожди
Южный ветер будет разгоняться до 7-12 метров в секунду, а порывы возможны до штормовых, а это 15-22 метра в секунду. Такой ветер прогнозируют по всей Украине.
А вот дождей будет мало, и пройдут они только вечером на крайнем западе Украины и в южных районах Одесской области.
Температура в пятницу
Температура воздуха в течение дня повысится, утверждает синоптик. Температура будет колебаться от +4 до +10 градусов. На востоке и на северо-востоке температура воздуха будет максимум +5 градусов.
Ночью столбики термометров опустятся до -7 градусов.
Какой погоды ждать этой зимой?
Проявления зимы, похолодания, снег будут, но природных катаклизмов не ожидают.
"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – рассказал синоптик Николай Кульбида.
Морозы могут достигать и 25, и 30 градусов. Но в сравнении с зимами 30-40 лет назад эти морозные периоды окажутся кратковременными.
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