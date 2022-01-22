Холодно и снежно: какой будет погода в Киеве

В столице ожидается снег / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве в воскресенье, 23 января, будет морозной и пасмурной. Синоптики в эти дни прогнозируют ветер со скоростью до 6-11 м/с.

Об этом сообщает Gismeteo.

Реклама

Ночью и утром прогнозируют -5 градусов. Днем будет -3 градуса, а вечером снова упадет до -6.

Ветер немного утихнет – 4-8 м/с. Небольшие осадки в виде снега будут на протяжении всего дня.

Что делать во время сильного ветра:

Реклама