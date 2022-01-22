Холодно та сніжно: якою буде погода у Києві

У столиці очікується сніг / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Києві у неділю, 23 січня, буде морозною та похмурою. Синоптики цими днями прогнозують пориви вітру до 6-11 м/с.

Про це повідомляє Gismeteo.

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Вночі та вранці прогнозують -5 градусів. Вдень -3 градуси, а ввечері знову впаде до -6.

Вітер трохи вщухне – 4-8 м/с. Невеликі опади у вигляді снігу будуть впродовж усього дня.

Що робити під час сильного вітру:

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