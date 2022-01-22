Холодно та сніжно: якою буде погода у Києві

У столиці очікується сніг / Фото: Колаж: Сьогодні
Погода в Києві у неділю, 23 січня, буде морозною та похмурою. Синоптики цими днями прогнозують пориви вітру до 6-11 м/с.
Про це повідомляє Gismeteo.
Вночі та вранці прогнозують -5 градусів. Вдень -3 градуси, а ввечері знову впаде до -6.
Вітер трохи вщухне – 4-8 м/с. Невеликі опади у вигляді снігу будуть впродовж усього дня.
Що робити під час сильного вітру:
- закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла;
- на вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти прямо на людину.