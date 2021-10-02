Холодные выходные для украинцев. В каких областях ухудшится погода

Заморозки на выходных охватят почти всю Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине на выходных 2-3 октября синоптики прогнозируют заморозки.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Кроме большинства западных областей и побережья морей, в Украине ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0 -5 °C (1 уровень опасности, желтый).

В северо-восточных областях Украины прогнозируются заморозки в воздухе 0 -3 °C (2 уровень опасности, оранжевый).

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В Киевской области на выходных ожидаются заморозки на поверхности почвы до 0 -5 °C и местами в воздухе 0 -2 (1 уровень опасности, желтый).

Когда в Украине включат отопление

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что отопление в Украине включат тогда, когда в течение трех дней будет зафиксирована температура ниже 8 градусов тепла.

Шмыгаль отметил, что это предусмотрено законом и добавил, что подготовка к отопительному сезону в Украине почти завершилась.

По словам главы Кабмина, в подземных хранилищах Украины на данный момент содержится 18,8 млрд кубометров газа, а средств для закупки дополнительных объемов голубого топлива – достаточно.

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