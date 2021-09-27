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Осеннее потепление запутало природу: в Украине зацвели каштаны и фруктовые деревья

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
27 сентября, 19:25
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В Украину пришло потепление, из-за которого пошли в рост растения – фото цветущих деревьев публикуют в Сети
В Украине из-за потепления "проснулись" деревья и виноград
В Украине из-за потепления "проснулись" деревья и виноград / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине из-за второго бабьего лета и резкого потепления зацвели деревья, также начал активно расти виноград.

Пользователи Сети публикуют фото цветущих растений.

Киев – "проснулись" каштаны и виноград

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В столице в некоторых районах посреди осени зацвели каштаны. В частности, цветущее дерево заметили рядом с Кибернетическим центром на столичных Теремках, пишет "Вечерний Киев".

Отметим, что период цветения каштанов – май, а продолжительность – от 2 до 3 недель.

В Киеве цветут каштаны. Фото: "Вечерний Киев"

Однако на сайте уточнили, что деревья могут цвести осенью в частности из-за насекомых – каштановой минирующей моли, которая наносит вред листьям. Каштан будто в последний раз направляет все свои силы для того, чтобы оставить после себя потомство, и начинает цвести.

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Также на проспекте Романа Шухевича в Деснянском районе зацвел дикий виноград – рядом с уже зрелыми ягодами были замечены распускающиеся цветы.

Дикий виноград в Киеве. Фото: "Обозреватель"

Одесская область – цветущие сады

Пока в столице цветут каштаны, в Одесской области в Килие распустились фруктовые деревья. Фотографии с аномалией массово начали выкладывать местные жители еще 25 и 26 сентября.

Деревья цветут в Одесской области. Коллаж "Сегодня"

Сначала в Сети появились фото цветущих яблонь, после чего в комментариях местные жители начали показывать, как у них на хозяйствах цветут и другие деревья – черешни и даже гранат. Также "проснулся" и виноград.

Зацвел гранат под Одессой. Фото из соцсетей
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