А бабье лето будет? Пока Карпаты заметает снегом, Ровенская область без света из-за ливней

Синоптики говорят, что мерзнуть украинцы будут недолго – начиная с субботы 25 сентября температура начнет подниматься

В Украине бушует непогода - будет ли бабье лето? / Фото: Коллаж: Сегодня

На горе Поп Иван в Карпатах сейчас настоящая метель. Тем временем 23 села в Ровенской обесточены из-за непогоды. Дожди также идут в столице.

"Сегодня" выясняли, ждать ли украинцам бабьего лета.

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Капризная погода в Украине

В Карпатах этими днями дует мощный ветер – до 30 километров в час с обильным дождем и снегом. Спасатели настаивают – походов лучше не планировать.

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А в Ровенской области из-за мощных ливней и сильного ветра – без света были 23 населенных пункта.

Сильный дождь с ветром не обошел и столицу. 24 сентября осадки продолжались несколько часов, но город все равно сковали пробки.

Погода бьет и по здоровью

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Кстати, резкое похолодание изрядно бьет и по здоровью: головные боли, сонливость и скачки давления – чуть ли не у каждого, с кем общались журналисты "Сегодня".

"Таким людям стоит носить с собой плановые препараты, не отменять их прием. Контролировать тщательнее артериальное давление. У нас снижается выработка организмом витамина Д и это может влиять на самочувствие, снижение настроения", – сказала семейный врач Татьяна Мовчан.

А что с бабьим летом?

Синоптики говорят, что такое похолодание – непродолжительное. Через несколько дней в Украине может наступить второе бабье лето.

"С субботы температура будет повышаться. Например, уже ночная температура будет составлять 6-11 градусов, а вот дневная температура будет 18 на Закарпатье. Даже на юге страны до 20 будем иметь", – отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

А вот самая теплая погода на выходных будет в Одесской области. Там ожидают + 25 градусов.