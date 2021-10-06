Хотел сжечь Генконсульство и устроить теракты на Закарпатье: СБУ разоблачила агента РФ

СБУ задержала агента РФ, который готовил теракты на Закарпатье. / Фото: Коллаж: Сегодня
СБУ предотвратила теракты в приграничном районе Закарпатской области. Злоумышленники планировали поджечь Генконсульство соседней страны и заказать убийство общественного деятеля.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленники хотели дестабилизировать ситуацию в регионе и дискредитировать Украину на международной арене.
"Сейчас установлена личность организатора преступлений. По оперативным данным, он скрывается на территории РФ", – информирует украинская спецслужба.
СБУ направило материалы уголовного производства в суд. Продолжаются мероприятия по розыску и задержанию злоумышленника.
Чем занимался агент РФ?
По данным следствия, организатором преступления стал уроженец Луганской области. Его завербовали представители спецслужб РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины.
По заданию своих "кураторов" агент планировал:
- поджог зарубежной дипломатической учреждения,
- поджог несколько автомобилей с иностранной регистрацией,
- повредить исторический памятник на территории Закарпатья,
- подыскивал исполнителя для убийства местного общественного деятеля. За совершение преступления он "гарантировал" 30 тысяч долларов.
Среди других "задач" иностранного агента был также сбор и передача спецслужбам РФ секретных сведений о военных объектах на территории региона.
Агентом РФ оказался житель Луганской области. Фото: СБУ
Наказание для злоумышленников
Сотрудники СБУ предотвратили совершение преступлений и разоблачили их участников.
Следователи органов безопасности направили в суд обвинительный акт в отношении организатора противоправной деятельности по статьям о государственной измене и подготовке террористического акта. За это можно получить до 15 лет тюрьмы.
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