Хотел сжечь Генконсульство и устроить теракты на Закарпатье: СБУ разоблачила агента РФ

СБУ задержала агента РФ, который готовил теракты на Закарпатье. / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ предотвратила теракты в приграничном районе Закарпатской области. Злоумышленники планировали поджечь Генконсульство соседней страны и заказать убийство общественного деятеля.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Злоумышленники хотели дестабилизировать ситуацию в регионе и дискредитировать Украину на международной арене.

"Сейчас установлена личность организатора преступлений. По оперативным данным, он скрывается на территории РФ", – информирует украинская спецслужба.

СБУ направило материалы уголовного производства в суд. Продолжаются мероприятия по розыску и задержанию злоумышленника.

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Чем занимался агент РФ?

По данным следствия, организатором преступления стал уроженец Луганской области. Его завербовали представители спецслужб РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины.

По заданию своих "кураторов" агент планировал:

поджог зарубежной дипломатической учреждения,

поджог несколько автомобилей с иностранной регистрацией,

повредить исторический памятник на территории Закарпатья,

подыскивал исполнителя для убийства местного общественного деятеля. За совершение преступления он "гарантировал" 30 тысяч долларов.

Среди других "задач" иностранного агента был также сбор и передача спецслужбам РФ секретных сведений о военных объектах на территории региона.

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Агентом РФ оказался житель Луганской области. Фото: СБУ

Наказание для злоумышленников

Сотрудники СБУ предотвратили совершение преступлений и разоблачили их участников.

Следователи органов безопасности направили в суд обвинительный акт в отношении организатора противоправной деятельности по статьям о государственной измене и подготовке террористического акта. За это можно получить до 15 лет тюрьмы.

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