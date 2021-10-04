Убивал раненых украинских военных: СБУ задержала разведчика "ДНР"

Боевика задержали в одном из киевских хостелов, где он временно поселился

СБУ задержала боевика "ДНР". / Фото: Коллаж: Сегодня

Контрразведчики СБУ задержали в Киеве боевика так называемой "ДНР". Он был в составе группировки, которая в 2014 году занималась ликвидацией раненых в бою военных сил АТО.

Об этом сообщат пресс-служба СБУ.

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Кроме того, боевик проводил разведку, результатом которой были артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

Боевика задержали в Киеве

СБУ задержала злоумышленника в одном из хостелов столицы. В Киев он приехал из оккупированного Крыма.

Задержанный – житель временно неподконтрольного украинской власти Донецка. В 2014 году он присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. В составе так называемого "Оплота", а затем разведгруппы боевиков, принимал активное участие в вооруженном сопротивлении подразделениям сил АТО.

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Сейчас следователи сообщили задержанному о подозрении в участии в террористической группе. Суд его арестовал.

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