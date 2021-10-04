Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🚨 Задержание Саакашвили ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Убивал раненых украинских военных: СБУ задержала разведчика "ДНР"

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
4 октября, 16:03
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Боевика задержали в одном из киевских хостелов, где он временно поселился
СБУ задержала боевика "ДНР".
СБУ задержала боевика "ДНР". / Фото: Коллаж: Сегодня

Контрразведчики СБУ задержали в Киеве боевика так называемой "ДНР". Он был в составе группировки, которая в 2014 году занималась ликвидацией раненых в бою военных сил АТО.

Об этом сообщат пресс-служба СБУ.

Реклама

Кроме того, боевик проводил разведку, результатом которой были артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

Боевика задержали в Киеве

СБУ задержала злоумышленника в одном из хостелов столицы. В Киев он приехал из оккупированного Крыма.

Задержанный – житель временно неподконтрольного украинской власти Донецка. В 2014 году он присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. В составе так называемого "Оплота", а затем разведгруппы боевиков, принимал активное участие в вооруженном сопротивлении подразделениям сил АТО.

Реклама

Сейчас следователи сообщили задержанному о подозрении в участии в террористической группе. Суд его арестовал.

Читайте также:

  • Боевик так называемой "ЛНР" с автоматом вышел к украинским позиций и сдался военным ВСУ. На допросе он рассказал, что нес "службу" на позиции боевиков Байкал.
  • СБУ задержала одного из организаторов незаконного "референдума" 2014 года в Луганской области, который 7 лет скрывался на территории РФ.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

64 606

заболело за неделю в Украине

+44%

Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.61

Российский рубль (₽)

0.36

Евро (€)

30.87

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять