Хотели цветов? В Херсоне оккупантам вручили по две гвоздики (видео)

Российские оккупанты. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты наивно думали, что украинцы будут их встречать с цветами. Цветы они получили – по две гвоздики с черной лентой (такие приносят на похороны).

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Березовый сок.

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Ситуация в Украине 8 марта