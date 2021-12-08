Хотели расстрелять одногруппников: СБУ разоблачила подготовку теракта в колледже

Теракт готовили два студента колледжа в Черкасской области. / Фото: Коллаж: Сегодня
СБУ разоблачила подготовку теракта в колледже в Черкасской области. Там два студента угрожали совершить массовый расстрел одногруппников, а во время обысков у них нашли оружие.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Подробности
Информацию о подготовке к теракту студенты распространили через запрещенную в Украине соцсеть "Вконтакте". В своих сообщениях они рассказывали, как планируют массовый расстрел одногруппников.
Также злоумышленники призвали через соцсети присоединяться к их преступной группе для физической расправы над сверстниками.
Обыски
Правоохранители нашли у злоумышленников:
- два пистолета,
- компьютерная техника и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.
Изъятые предметы были направлены на экспертизу.
Как продвигается следствие
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных человек.
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