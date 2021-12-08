Хотіли розстріляти одногрупників: СБУ викрила підготовку теракту в коледжі

Теракт готували двоє студентів коледжу в Черкаській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ викрила підготовку теракту в коледжі в Черкаській області. Там два студенти погрожували здійснити масовий розстріл одногрупників, а під час обшуків в них знайшли збро.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Подробиці

Інформацію щодо підготовки до теракту студенти поширили через заборонену в Україні соцмережу "Вконтакте". В своїх дописах вони розповідали, як планують масовий розстріл одногрупників.

Також, зловмисники закликали через соцмережі приєднуватись до їх злочинної групи для фізичної розправи над однолітками.

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Обшуки

Правоохоронці знайшли у зловмисників:

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два пістолети,

комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Вилучені предмети направили на експертизу.

Як просувається слідство

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

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