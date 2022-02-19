Когда боевики ударят с новой силой? В Минобороны назвали возможные даты

Военная эскалация возможна в ближайшие дни / Фото: Коллаж: Сегодня
В Минобороны допускают, что усиленная военная эскалация может начаться в ближайшие дни. Это связано с праздником, который отмечают в России – Днем защитника отечества, 23 февраля.
Об этом сайту "Сегодня" сообщили источники в Минобороны.
"Рассматривается дата и 20 и 21 и 22 февраля. Почему именно эти даты – потому что для россиян 23 февраля некий символический день – День защитника отечества. Поэтому хотят "сделать пятилетку" за 2-3 дня", – сказали нам в Минобороны.
При этом уточнили, что корни этих дат лежат в заявлениях западных политиков.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация на фронте контролируемая, противник получает адекватный ответ.
Обострение на Донбассе
- Уже третий день на Донбассе накаляется обстановка. 18 февраля власти так называемых республик "ЛДНР" объявили о эвакуации жителей региона в российские города. Планируется, что якобы будет вывезено около 700 тысяч человек.
- По последней информации, на российской территории вблизи пункта пропуска Марьинка, недалеко от границы с "ДНР", стоят десятки танков.
- Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что во многих домах полностью разрушены крыши от прилетевших снарядов.
- По состоянию на 9 часов утра 19 февраля со стороны российско-оккупационных войск уже зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня.