Когда боевики ударят с новой силой? В Минобороны назвали возможные даты

Военная эскалация возможна в ближайшие дни / Фото: Коллаж: Сегодня

В Минобороны допускают, что усиленная военная эскалация может начаться в ближайшие дни. Это связано с праздником, который отмечают в России – Днем защитника отечества, 23 февраля.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили источники в Минобороны.

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"Рассматривается дата и 20 и 21 и 22 февраля. Почему именно эти даты – потому что для россиян 23 февраля некий символический день – День защитника отечества. Поэтому хотят "сделать пятилетку" за 2-3 дня", – сказали нам в Минобороны.

При этом уточнили, что корни этих дат лежат в заявлениях западных политиков.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация на фронте контролируемая, противник получает адекватный ответ.

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